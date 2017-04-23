Бензин в США стал дешевле, чем в России

Средние цены на бензин в США в первом квартале 2017 года стали ниже, чем в России. Об этом свидетельствуют данные исследования агентства Bloomberg . В исследовании сравнивались цены на бензин в 61 стране. Агентство отмечает, что в целом в мире цены выросли на 1,4%.

В США галлон автомобильного бензина в указанный период стоил в среднем $2,57, в России же — $2,58 (145,6 руб.). Однако при подсчете в литрах получается, что бензин в России и США стоит одинаково – $0,68 (38 руб.).

Самый дешевый бензин, по данным Bloomberg, в Венесуэле -$0,01 за галлон, а самый дорогой в Гонконге - $7,23.