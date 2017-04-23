Минздрав предложил ограничить рекламу фаст-фуда и газировки

Минздрав России предложил ограничить рекламу фаст-фуда, сладостей и газировки, свидетельствует текст обновленного варианта стратегии по формированию здорового образа жизни до 2025 года.

В частности, предложено ограничить все формы рекламы пищевых продуктов, содержащих высокое количество насыщенных жиров, транс-жиров, сахара или соли. Подчеркнуто, что ограничение должно коснуться рекламы, направленной, прежде всего, на детей, сообщает RNS.

Речь в документе идет о законодательном ограничении рекламы таких продуктов, как «сладкие, особенно, газированные напитки, чипсы, фаст-фуд, шоколадные батончики, колбасные изделия».

В прошлом варианте Минздрав предлагал законодательно ограничить по времени показа рекламу этих продуктов на телевидении. В новом документе речь уже идет об ограничении всех форм рекламы.