В России изымают из продажи сразу три популярных лекарства

Росздравнадзор сообщил об изъятии из российских аптек и больниц нескольких серий сразу трех лекарственных препаратов из-за развития нежелательных реакций. Об этом пишет «Агентство медико-социальной информации».

Изъятию подлежат антибиотик, анестетик и вода для инъекций.

В частности, изымается «Лидокаин буфус, раствор для инъекций 20 мг/мл 2 мл, ампулы полимерные (10), пачки картонные» серии 160416.

Также изъятию подлежит «Вода для инъекций буфус, растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций 2 мл, ампулы полимерные (10), пачки картонные» серии 311116.

Решение о приостановлении реализации препаратов из-за развития нежелательной реакции принял производитель ЗАО «ПФК Обновление».

По этой же причине из аптек и больниц изымается «Цефтриаксон, порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 1 г, флаконы (50), коробки картонные, для стационаров» серии 1291116. Решение приняла российская фармацевтическая компания ООО «КОМПАНИЯ «ДЕКО», производящая препарат.

Стоит отметить, что «Цефтриаксон» — самый закупаемый российскими больницами антибиотик.