Украиноязычным продавцам в Харькове посоветовали валить «в свою бандеровщину»

Покупатели продуктового супермаркета в Харькове выступили против обязательного использования продавцами украинского языка. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщает портал «Город Х».

Сотрудница магазина Татьяна рассказала журналистам, что из центрального офиса сети в Киеве поступило указание общаться с покупателями, произносить фразы вроде «карточка есть?», «пакет нужен?» исключительно на государственном языке. «Удивило то, что новшество вызвало волну негодования у покупателей. Постоянные покупатели из интеллигентных подходили с квадратными глазами и интересовались: "А что это у вас на украинском заговорили?". Были и откровенные хамы с дословной реакцией "вали в свою бандеровщину", "ты что дурочка? русский язык выучить не можешь?"», — отметила Татьяна.

Она добавила, что недовольные покупатели писали жалобы в жалобную книгу. «Если честно, мы такой реакции не ожидали», — подчеркнула она.

20 апреля Киевсовет в первом чтении утвердил решение о полной украинизации сферы обслуживания в городе. По словам депутата Юрия Сиротюка, государственный язык станет обязательным для официантов, продавцов, рекламных объявлений, вывесок, плакатов, афиш, ценников.