Борис Корчевников возглавит православный телеканал

«Корчевников будет руководителем телеканала, а я стану его заместителем. У нас есть формальная организация и производящая, пока не ясно, где какую должность он будет официально занимать, но по факту он будет первым человеком на телеканале, а я вторым», - рассказал Костенко.

Ранее сообщалось, что 34-летний ведущий уходит из ток-шоу «Прямой эфир». По некоторым данным, такое решение он был вынужден принять по личным причинам и из-за проблем со здоровьем.

Должность Корчевникова на «России-1» займет телеведущий Дмитрий Шепелев . Об этом он сообщил в начале февраля в своем Instagram

«Ну что. Кажется, мои затянувшиеся "каникулы" подошли к концу. Перед вами новый ведущий программы «Прямой эфир» на телеканале «Россия». Старт уже в марте. Кто, если не я?» - написал Шепелев.

На данный момент Корчевников записывает последние выпуски программы «Прямой эфир».