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Борис Корчевников возглавит православный телеканал
Телеведущий Борис Корчевников уходит с «России-1» на телеканал «Спас». Об этом заявил генеральный директор и продюсер канала Борис Костенко, сообщает Life.
«Корчевников будет руководителем телеканала, а я стану его заместителем. У нас есть формальная организация и производящая, пока не ясно, где какую должность он будет официально занимать, но по факту он будет первым человеком на телеканале, а я вторым», - рассказал Костенко.
Ранее сообщалось, что 34-летний ведущий уходит из ток-шоу «Прямой эфир». По некоторым данным, такое решение он был вынужден принять по личным причинам и из-за проблем со здоровьем.
Должность Корчевникова на «России-1» займет телеведущий Дмитрий Шепелев. Об этом он сообщил в начале февраля в своем Instagram.
«Ну что. Кажется, мои затянувшиеся "каникулы" подошли к концу. Перед вами новый ведущий программы «Прямой эфир» на телеканале «Россия». Старт уже в марте. Кто, если не я?» - написал Шепелев.
На данный момент Корчевников записывает последние выпуски программы «Прямой эфир».
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