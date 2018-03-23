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Предполагаемый экс-зять Путина возглавил рейтинг российских миллиардеров с наибольшими доходами
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Предполагаемый экс-зять Путина возглавил рейтинг российских миллиардеров с наибольшими доходами 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: Клопс.Ru
Доход Шамалова, которого СМИ называют бывшим зятем президента России Владимира Путина, издание оценило в 2,3 миллиарда долларов — столько он получает от дивидендов и продажи акций «Сибура». Forbes поясняет, что рейтинг миллиардеров с наибольшими доходами оценивает реальные деньги, а не стоимость активов, а оценка дохода лидера рейтинга и остальных его участников сложилась из стоимости проданных активов и полученных дивидендов в период с 18 февраля 2017 года по 9 февраля 2018 года.
На второе место издание поставило Алексея Мордашова с доходом 1,56 миллиарда долларов от дивидендов и продажи акций «Северстали» и дивидендов Nordgold. «Бронза» рейтинга у Владимира Лисина с 1,23 миллиарда долларов от дивидендов НЛМК.
Также в рейтинг попали Сулейман Керимов, Михаил Прохоров, Дмитрий Рыболовлев, Олег Дерипаска, Виктор Рашников, Вагит Алекперов и Алишер Усманов.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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