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Около 1% граждан в 2016 году отказали в страховой пенсии по старости
Фото: © РИА Новости / Руслан Кривобок
Отказы в назначении страховой пенсии по возрасту получили в 2016 году около 1% граждан, но они были в теневой занятости либо не работали, заявил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.
"В 2016 году у нас были отказы в назначении страховой пенсии по старости (как и в предыдущие), но их доля невелика — около 1%. Причины — граждане совсем не работали, не будучи инвалидами, или работали преимущественно нелегально", — сказал он в интервью газете "Аргументы и факты".
Глава ПФР напомнил, что для получения страховой пенсии по возрасту необходимо работать и делать это официально.
"Право на страховую пенсию определено тремя критериями: достижением пенсионного возраста, наличием определенного стажа и количеством пенсионных баллов", — отметил Дроздов.
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