Кудрин заявил о переоцененности рубля

Российский рубль в настоящее время переоценен. Об этом заявил руководитель Центра стратегических разработок, бывший министр финансов Алексей Кудрин

В комментарии RT Кудрин отметил, что рубль переоценен не слишком заметно. Если стоимость нефти воздействует на национальную валюту серьезно, курс останется на прежнем уровне и не будет меняться, то можно ожидать смягчения курса рубля в пределах 1-1,5%. По мнению экс-министра финансов, сейчас курс находится недалеко от равновесия.