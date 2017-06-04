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Кудрин заявил о переоцененности рубля
Российский рубль в настоящее время переоценен. Об этом заявил руководитель Центра стратегических разработок, бывший министр финансов Алексей Кудрин.
В комментарии RT Кудрин отметил, что рубль переоценен не слишком заметно. Если стоимость нефти воздействует на национальную валюту серьезно, курс останется на прежнем уровне и не будет меняться, то можно ожидать смягчения курса рубля в пределах 1-1,5%. По мнению экс-министра финансов, сейчас курс находится недалеко от равновесия.
Ранее глава Счетной палаты Татьяна Голикова заявила, что во время внешней проверки исполнения бюджета за 2016 год были выявлены нарушения на 700 миллиардов рублей.
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