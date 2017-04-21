Глава Европарламента заявил о возможности отмены Brexit

Президент Европарламента Антонио Таяни заявил, что процессу выхода Великобритании из ЕС можно дать задний ход, если на предстоящих досрочных парламентских выборах британцы выберут новое правительство.

"Если Великобритания после выборов захочет отозвать (Статью 50), процедура будет очень простой", — заявил он в интервью газете Guardian.

"Если Великобритания захотела бы остаться, это было бы на пользу всем. Я был бы очень рад", — добавил он.

Решение выйти из ЕС было принято британцами на референдуме 23 июня 2016 года. Великобритания 29 марта официально запустила процесс выхода Великобритании из ЕС, передав главе Евросовета Дональду Туску письмо с соответствующим уведомлением. Согласно правилам, изложенным в 50-й статье Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза, Великобритания должна будет покинуть состав объединения 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit.