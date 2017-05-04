Власти утвердили критерии создания ТОР в моногородах

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал документ, утверждающий критерии создания территорий опережающего социально-экономического развития в моногородах. Постановление опубликовано в четверг на сайте кабинета министров

"Установлены критерии создания ТОР на территориях моногородов, в которых имеются риски ухудшения социально-экономического положения, и моногородов со стабильной социально-экономической ситуацией", — говорится в сообщении правительства.

Документом также вносятся изменения в требования к инвестиционным проектам, реализуемым резидентами таких ТОР, а также в порядок ведения реестра резидентов и выдачи документов.