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Киркоров задолжал банку огромную сумму денег
Филипп Киркоров задолжал банку «Церих» более 25 миллионов рублей. Кредитная организация обратилась в Хамовнический суд Москвы с иском к музыканту. Об этом сообщает портал LIFE.
Киркоров взял кредит в 10 миллионов рублей в феврале 2015 года на два года под 26% годовых. В августе 2015 года певец взял еще один кредит на сумму 12 миллионов 800 тысяч рублей на тех же условиях. В феврале 2016 года у банка «Церих» отозвали лицензию, после чего Киркоров перестал выплачивать кредит. Кредитная организация и Агентство по страхованию вкладов (АСB) неоднократно обращались к певцу с требованием выплатить долг, однако ответа так и не получили. По словам пресс-секретаря звезды Антона Коробкова-Землянского, обращение в суд – «это стандартная процедура банкротства банка». Первое судебное заседание назначено на 15 мая.
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