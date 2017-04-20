Россияне смогут получить землю безвозмездно на всей территории страны

Российские граждане смогут получать бесплатно государственные земельные участки по всей стране. Соответствующий законопроект вынесен на рассмотрение Государственной думы

«Проект федерального закона [...] расширяет действие федерального закона [...], устанавливая право граждан на безвозмездное получение земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности не только на территории Дальневосточного федерального округа, но и на территории всей России», — говорится в пояснительной записке.

Авторы идеи отмечают, что законопроект поможет реализовать конституционные принципы использования народом земли как основы его жизни и деятельности.

«Закон о дальневосточном гектаре» вступил в силу 2 мая 2016 года. Согласно закону, каждый гражданин России имеет право бесплатно получить 1 гектар на Дальнем Востоке под фермерское хозяйство, жилое строительство или предпринимательскую деятельность. Больше всего земельных участков было выдано жителям Хабаровского края (2250), Сахалинской области (1887) и Приморского края (1400).