Кабмин внес в Госдуму законопроект о курортных сборах

Правительство РФ решило провести эксперимент и собирать по 100 рублей в сутки с каждого туриста в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском крае. Законопроект о проведении экспериментального курортного сбора внесен в Госдуму . Документ опубликован на сайте кабмина.

Эксперимент продлится четыре года — с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. По его итогам будет принято решение о введении курортного сбора на постоянной основе на всей территории России или об отказе от его введения.

«Законопроект направлен на создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма, сохранение, восстановление и развитие курортов, в том числе курортной инфраструктуры», — говорится в сообщении правительства РФ.

Законопроект предполагает, что регионы самостоятельно установят размер сбора. Он не должен превышать 100 рублей с человека в день. Местные жители платить сбор не будут.

«Размер курортного сбора не может составлять более 100 рублей за сутки фактического пребывания в объекте размещения и может быть дифференцирован в зависимости от сезонности (в том числе снижен до 0 рублей), времени пребывания плательщика в объекте размещения, значения курорта, местонахождения муниципальных образований, входящих в территорию эксперимента», — поясняет кабмин.