Ралли на рынке металлов — предвестник кризиса?

Москва , 19 апреля — «Вести. Экономика». Одна из важнейших тенденций на мировых рынках — рынок металлов, да и сырья в целом. Она, безусловно, заслуживает отдельного внимания, хотя не так широко освещается. После введения санкций в отношении "РусАла" на рынке алюминия началось настоящее ралли. Сегодня, к слову, металл также существенно дорожает.

Но алюминий не единственный металл, цены на который стремительно растут.

Никель в среду взлетел в цене до трехлетнего максимума. Это отчасти также связано с санкциями США : никто не знает, кого они затронут в следующий раз.

Во всяком случае так писали различные СМИ, и этого оказалось достаточно, чтобы спровоцировать ралли. Агентство Reuters сообщало, что китайские трейдеры очень встревожены ростом цен на никель, но это лишь легкий сигнал о том, что ситуация действительно может принести серьезные проблемы. Мировая экономика и так начинает затормаживаться, и рост цен на сырье только окончательно убьет все попытки роста. Кстати, в 2008 г. мы также стали свидетелями бурного роста цен на сырьевые активы. Чем все это закончилось, напоминать лишний раз не стоит, хотя, конечно, это была несколько другая история и основные причины кризиса были другие. Признаки тревоги наблюдаются и в Японии . Агентство Reuters сообщило, что крупные японские торговые дома попросили российского производителя алюминия — «РусАл» — прекратить поставки алюминия из-за санкций США.

"Мы просили «РусАл» прекратить поставки алюминия для наших срочных контрактов, поскольку мы не можем произвести оплату в долларах США и мы не хотим рисковать", — рассказал источник агентства. В результате образовался дефицит алюминия, японские покупатели в панике ищут альтернативные пути, все это удвоило внутренние спотовые премии за алюминий и подняло мировые цены. Не стоит забывать также и о том, что наряду с металлами растут и цены на нефть. Сегодня они преодолели отметку $74, достигнув максимума с 2014 г.