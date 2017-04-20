Леонид Михельсон возглавил список богатейших россиян по версии Forbes

В четверг российское издание Forbes обнародовало ежегодный рейтинг 200 богатейших предпринимателей России.

Согласно данным рейтинга, состояние Михельсона за год выросло до 18,4 миллиарда с 14,4 миллиардов долларов.

Второе место в рейтинге занял владелец "Северстали" Алексей Мордашов , его состояние оценено в 17,5 миллиарда долларов, за год оно выросло на 6,6 миллиарда долларов. В прошлом году он занимал шестое место.

Как отмечает Forbеs, cовокупное состояние 200 богатейших бизнесменов выросло за год на 100 миллиардов, до 460 миллиардов долларов. Число долларовых миллиардеров увеличилось с 77 до 96.