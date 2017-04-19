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Ткачев назвал курс рубля для безубыточного экспорта
Фото: Вести.ru
Укрепление рубля угрожает экспорту российской сельскохозяйственной продукции. С таким заявлением выступил министр сельского хозяйства Александр Ткачев. Его слова передает портал «Вести.Экономика».
«Для нас 60 рублей за доллар - это минимум. Это то, что двигало бы нашу экономику, создавало экономические предпосылки для инвестирования в отрасль АПК […]Мы считаем, что излишнее укрепление рубля негативно скажется прежде всего на экспорте нашей продукции, конкурентоспособности», - заявил Ткачев.
Ткачев добавил, что министерство прогнозирует рост сельскохозяйственного производства в России на конец 2017 года в 4,8%. Глава ведомства выразил надежду на сохранении господдержки на уровне 215 миллиардов рублей.
17 апреля уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что российский рубль может резко обрушиться из-за валютного пузыря. Подобные опасения высказывал 5 апреля и заместитель финансов Алексей Моисеев.
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