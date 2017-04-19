Ткачев назвал курс рубля для безубыточного экспорта

Укрепление рубля угрожает экспорту российской сельскохозяйственной продукции. С таким заявлением выступил министр сельского хозяйства Александр Ткачев . Его слова передает портал «Вести.Экономика»

«Для нас 60 рублей за доллар - это минимум. Это то, что двигало бы нашу экономику, создавало экономические предпосылки для инвестирования в отрасль АПК […]Мы считаем, что излишнее укрепление рубля негативно скажется прежде всего на экспорте нашей продукции, конкурентоспособности», - заявил Ткачев.

Ткачев добавил, что министерство прогнозирует рост сельскохозяйственного производства в России на конец 2017 года в 4,8%. Глава ведомства выразил надежду на сохранении господдержки на уровне 215 миллиардов рублей.