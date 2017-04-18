Хозяйственный суд Киева принял решение о запрете Сбербанку РФ использовать на Украине торговую марку "Сбербанк" и лишил его доменного имени sberbank.ua, сообщила во вторник пресс-служба украинского Ощадбанка.

Ощадбанк в декабре прошлого года обвинил Сбербанк в нарушении прав интеллектуальной собственности в связи с переименованием "Дочернего банка Сбербанка России" на Украине в Сбербанк. Украинский банк заявлял, что на территории Украины он является единственным законным владельцем прав на торговые марки "Ощадбанк", "Сбербанк" и "Oschadbank". Сбербанк РФ в ответ заявил, что согласовал переименование своего дочернего банка с Национальном банком Украины, а регистрация нового названия проведена в соответствии с законодательством страны. В январе 2016 года Ощадбанк подал иск к Сбербанку по нарушению прав интеллектуальной собственности.

"Сегодня, 18 апреля 2017 года, Хозяйственный суд Киева вынес решение, согласно которому были признаны недействительными десять торговых марок Сбербанка, последний лишен доменного имени sberbank.ua и удовлетворено требование о запрете использовать торговую марку "Сбербанк", — говорится в сообщении пресс-службы украинского банка.

Решение может быть обжаловано в апелляционном суде.