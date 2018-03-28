В 2018 году Украина выставит на продажу около 600 объектов малой приватизации

Киев, 28 марта / Синьхуа / — В 2018 году в рамках малой приватизации Фонд госимущества Украины намерен выставить на продажу порядка 600 объектов. Об этом сегодня на своей странице в «Фейсбуке» сообщил и.о. главы этого ведомства Виталий Трубаров

По его словам, в частные руки планируется передать госпакеты акций различных предприятий, имущество госкомпаний, а также объекты незавершенного строительства и социально-культурного назначения.

В настоящее время в Украине насчитывается порядка 3,5 тыс. госпредприятий. Большинство из них власти готовы продать, оставив под госуправлением лишь компании, имеющие стратегически важное значение для национальной экономики и безопасности.

7 марта в Украине вступил в силу закон о приватизации, направленный на упрощение процедуры передачи госсобственности в частные руки, борьбу с коррупцией и усиление защиты прав инвесторов. —0—