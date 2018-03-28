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В 2018 году Украина выставит на продажу около 600 объектов малой приватизации
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В 2018 году Украина выставит на продажу около 600 объектов малой приватизации 

ИА Синьхуа 15 минут назад
Фото: autosport.com.ru
Киев, 28 марта /Синьхуа/ — В 2018 году в рамках малой приватизации Фонд госимущества Украины намерен выставить на продажу порядка 600 объектов. Об этом сегодня на своей странице в «Фейсбуке» сообщил и.о. главы этого ведомства Виталий Трубаров.
По его словам, в частные руки планируется передать госпакеты акций различных предприятий, имущество госкомпаний, а также объекты незавершенного строительства и социально-культурного назначения.
В настоящее время в Украине насчитывается порядка 3,5 тыс. госпредприятий. Большинство из них власти готовы продать, оставив под госуправлением лишь компании, имеющие стратегически важное значение для национальной экономики и безопасности.
7 марта в Украине вступил в силу закон о приватизации, направленный на упрощение процедуры передачи госсобственности в частные руки, борьбу с коррупцией и усиление защиты прав инвесторов. —0—
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