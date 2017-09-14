Трамп запретил продавать Китаю американского производителя микросхем



Президент США Дональд Трамп заблокировал сделку по продаже американской компании Lattice Semiconductor Corporation, специализирующейся на производстве микросхем, китайскому госкорпорации China Venture Capital Fund Corporation Limited из-за рисков для национальной безопасности США. По словам пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, риски связаны с «возможностью передачи объектов интеллектуальной собственности иностранным покупателям», в данном случае правительству Китая, передает РИА «Новости»

Кроме того, в Белом доме отметили, что решение основано на необходимости сохранения надежных поставок полупроводников, которые изготавливает Lattice, в интересах правительства США.



Напомним, 18 августа представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер официально заявил о начале расследования возможного влияния торговой политики Китая в сфере интеллектуальной собственности на торговлю Соединенных Штатов и права американских компаний. В ответ Китай выразил протест из-за расследования США в отношении торговой политики Пекина.



Ранее Пекин пообещал ответить на возможные действия Вашингтона во внешней торговле под предлогом защиты интеллектуальной собственности.