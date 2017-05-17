Пенсии к 2030 году составят лишь четверть зарплаты

Отношение средней пенсии к зарплате может сократиться с нынешних 33,7% до 23% к 2030 году, если не предпринимать никаких мер по улучшению пенсионной системы. Такие расчеты привел Научно-исследовательский финансовый институт (НИФИ) при Минфине . Как рассказал «Известиям» его директор Владимир Назаров , чтобы этого не допустить, необходимо осуществить ряд структурных реформ, а также популяризировать среди пенсионеров более поздний выход на пенсию.

Правительство готовится предпринять ряд мер по улучшению действующей пенсионной системы. В частности, Минфин и ЦБ подготовили и внесли в правительство новую концепцию индивидуального пенсионного капитала (ИПК), согласно которой граждане по умолчанию отчисляли бы от 1 до 6% зарплаты в негосударственные пенсионные фонды. Также сейчас готовится госпрограмма по развитию пенсионной системы на 2018–2035 годы. В плане действий правительства по повышению темпов роста экономики, который сейчас готовит Минэкономразвития , будет особый раздел, посвященный «достойной старости».

При нынешнем состоянии российской пенсионной системы коэффициент замещения пенсии (соотношение средней пенсии и средней зарплаты) к 2030 году составит всего 23%, привел расчеты НИФИ Владимир Назаров. Сейчас этот коэффициент составляет 33,7% (при средней зарплате в России в 2016 году, по данным Росстата, в 36 746 рублей и средней пенсии в 12 391 рубль).

По мнению Владимира Назарова, чтобы удержать коэффициент на нынешнем уровне, необходимо предпринять ряд мер. Например, начать популяризировать среди населения возможность более позднего выхода на пенсию. По его словам, если отложить выход на пенсию на пять лет, то размер выплат увеличится в полтора раза.

— Надо активно доносить до граждан особенность нынешней пенсионной формулы. В ней добровольное откладывание выхода на пенсию приводит к существенному ее увеличению. В условиях низкой инфляции это самое выгодное из доступного большинству пожилых людей инвестирование средств. Это гораздо выгоднее, чем банковский вклад, — уверен Владимир Назаров.

Он добавил, что особенно выгодно откладывать получение пенсии женщинам, так как они живут гораздо дольше мужчин и, следовательно, дольше будут получать повышенную пенсию. По словам Владимира Назарова, сейчас работает половина пенсионеров до 60 лет. В целом же в России работают порядка 30% пенсионеров.

Еще одна мера, которая не даст сократиться коэффициенту замещения, — повышение пенсионного возраста. Более того, повышение пенсионного возраста до 63 лет для мужчин и женщин по полгода в год позволит увеличить страховые пенсии на 30%. В реальном выражении с учетом инфляции увеличение составит 4 тыс. рублей. При этом необходимо будет законодательно установить, что сэкономленные средства пойдут именно на повышение пенсий, а не на текущие нужды государства, подчеркнул Владимир Назаров.

Член совета директоров НПФ «Согласие» Андрей Неверов отметил, что в европейских странах коэффициент замещения достигает 60%.

— Одной лишь реформы в пенсионной сфере, а именно в пенсионном законодательстве, для увеличения значения этого показателя будет недостаточно. Работа по увеличению данного показателя, поскольку формируется он из двух составляющих — средней пенсии и средней заработной платы, — должна вестись планомерно с обеих сторон. То есть изменения должны коснуться и рынка труда, — считает Андрей Неверов.

Он добавил, что как минимум необходимо провести работу в части ужесточения мер борьбы с «серыми» зарплатами.

— Подобные законодательные инициативы смогут серьезно подействовать на стабилизацию показателя коэффициента замещения пенсии у нас в стране, а возможно, и на его постепенный рост, — подчеркнул Андрей Неверов.

Ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Елена Пенухина считает очевидным то, что коэффициент замещения пенсии будет сокращаться. По ее мнению, предотвратить это поможет повышение пенсионного возраста.

— То, что будет сокращаться коэффициент, — очевидно. Помочь сохранить его на текущем уровне поможет повышение пенсионного возраста. Но проводить реформу нужно плавно. Нельзя повышать пенсионный возраст для людей, которым до выхода на пенсию остался год-два. Более того, это поддержит малый бизнес в России, даст ему необходимые трудовые ресурсы, дополнительную численность рабочей силы, — уверена Елена Пенухина.