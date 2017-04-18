Рогозин получит новую должность

По словам собеседников агентства, Рогозин займете эту должность для интеграции ГЛОНАСС и системы «Платон». Кроме того, вице-премьер получит полномочия, которых у Соколова не было: он сможет назначать руководителя АО «ГЛОНАСС».

Соколов возглавляет совет директоров компании с июля 2015 года. С 2017 года коллегия Военно-промышленной комиссии (ВПК), которой руководит Рогозин, по поручению президента РФ Владимира Путина курирует работу по развитию системы ЭРА-ГЛОНАСС.