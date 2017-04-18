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Рогозин получит новую должность
Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин сменит главу Минтранса Максима Соколова на посту председателя совета директоров АО «ГЛОНАСС». Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в руководстве компании и аппарате правительства.
По словам собеседников агентства, Рогозин займете эту должность для интеграции ГЛОНАСС и системы «Платон». Кроме того, вице-премьер получит полномочия, которых у Соколова не было: он сможет назначать руководителя АО «ГЛОНАСС».
Соколов возглавляет совет директоров компании с июля 2015 года. С 2017 года коллегия Военно-промышленной комиссии (ВПК), которой руководит Рогозин, по поручению президента РФ Владимира Путина курирует работу по развитию системы ЭРА-ГЛОНАСС.
В марте этого года в АО «ГЛОНАСС» сменилось руководство. СМИ писали, что ее новым директором стал бывший помощник Дмитрия Рогозина Андрей Жерегеля.
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