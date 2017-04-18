Глава Внешпромбанка признала свою вину в мошенничестве и хищениях

Глава Внешпромбанка Лариса Маркус , являющаяся фигурантом дела о хищениях, признала свою вину. Об этом сообщили средства массовой информации, ссылаясь на пресс-службу Хамовнического суда Москвы.

Дело в том, что Маркус направила ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, которое возможно только при признании обвиняемым своей вины.

Стоит напомнить, президент Внешпромбанка Лариса Маркус, а также ее заместитель Екатерина Глушакова обвиняются в мошенничестве и растрате в особо крупном размере, в соответствии с Уголовным кодексом России. Так, по версии следствия, обвиняемые похитили со счетов клиентов кредитной организации более 114 миллиардов рублей.

Отмечается, что Маркус и Глушакова оформляли невозвратные кредиты, а затем списывали средства со счетов вкладчиков. Полученные деньги, без ведома клиентов, выдавались фирмам, зарегистрированным на подставные лица, в качестве займов.