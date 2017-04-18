Попытка бывших супругов Потаниных уладить спор на 215 миллиардов провалилась

Бывшие супруги Владимир и Наталья Потанины не смогли мирно решить спор о судьбе 215 миллиардов рублей. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщает корреспондент РИА Новости из Пресненского суда Москвы.

Стороны подтвердили свое намерение судиться, слушания назначены на 25 мая. Отмечается, что по просьбе владельца « Норильского никеля » процесс пройдет в закрытом режиме.

После развода Потаниных «КМ Инвест» переименовали в ЗАО «Объединенные инвестиции», а затем ликвидировали. Бывшая жена предпринимателя настаивает на том, что акции закрытого общества, в отличие от акций «Норильского Никеля», находились в прямой собственности Потанина, а значит, согласно Семейному Кодексу, должны считаться совместным имуществом супругов.

Владимир Потанин подал на развод 21 ноября 2013 года. Иск о расторжении брака, длившегося с 1983 года, был удовлетворен в феврале 2014-го. Летом 2015-го Пресненский суд Москвы разделил имущество бывших супругов. Наталье Потаниной достались три земельных участка с хозяйственными постройками в Подмосковье, а также компенсация за долю в квартире в Скатертном переулке Москвы. Акции «Норникеля» и «Интерроса» суд делить отказался.