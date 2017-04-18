Главное сейчас
Главные события у вас в почте
За год экономика России на четверть уменьшила зависимость от доллара
Дедолларизация является одной из стратегических задач Банка России. Год назад был взят курс на уменьшение объема иностранной валюты в экономике страны, и теперь Центробанк подводит первые итоги.
Оказалось, что с марта 2016 года российские банки избавились от 7 трлн рублей в валюте, что составляет 2-7% с учетом валютной переоценки и примерно 25% без учета.
В течение года банки интенсивно выводили из обращения доллары и вводили в оборот рубли. Объем валютных активов снизился на 24%, с 29 до 22 трлн рублей, объем пассивов – на 29%, с 28 до 20 трлн рублей. В свою очередь объем рублей подрос с 54 до 57 трлн в активах и с 55 до 59 трлн в пассивах.
Основным фактором в этом процессе стало укрепление рубля, который необходимо учитывать при оценке масштабов дедолларизации. Об этом «Известиям» рассказал заведующий кафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), экс-зампред ЦБ Константин Корищенко. Таким образом, с учетом колебания валютного курса масштабы вывода доллара из обращения оказываются гораздо скромнее.
Необходимо отметить, что если компании действительно предпринимают шаги по избавлению от долларов, то российские граждане пока что держатся за иностранную валюту, и многие по-прежнему хранят сбережения в ней.
Оставить комментарий