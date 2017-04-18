За год экономика России на четверть уменьшила зависимость от доллара

Дедолларизация является одной из стратегических задач Банка России . Год назад был взят курс на уменьшение объема иностранной валюты в экономике страны, и теперь Центробанк подводит первые итоги.

Оказалось, что с марта 2016 года российские банки избавились от 7 трлн рублей в валюте, что составляет 2-7% с учетом валютной переоценки и примерно 25% без учета.

В течение года банки интенсивно выводили из обращения доллары и вводили в оборот рубли. Объем валютных активов снизился на 24%, с 29 до 22 трлн рублей, объем пассивов – на 29%, с 28 до 20 трлн рублей. В свою очередь объем рублей подрос с 54 до 57 трлн в активах и с 55 до 59 трлн в пассивах.

Необходимо отметить, что если компании действительно предпринимают шаги по избавлению от долларов, то российские граждане пока что держатся за иностранную валюту, и многие по-прежнему хранят сбережения в ней.