Названа стоимость аренды самого дорогого российского жилья на Airbnb

Стоимость аренды самого дорогого российского жилья на сервисе Airbnb превысила 229 тысяч рублей в сутки. Об этом говорится в исследовании компании, проведенном по просьбе «Ленты.ру»

За такие деньги можно снять особняк в Красной Поляне (Сочи) с девятью спальнями и восемью ванными комнатами. Дом вмещает до 16 гостей.

На втором месте рейтинга из десяти позиций находится коттедж в 17 километрах от Москвы (почти 180 тысяч рублей). Замыкает тройку построенная в XVIII веке усадьба Елизаветино в Ленинградской области — 177 тысяч рублей.

Четвертая строчка досталась моторной яхте на Москва-реке в центре российской столицы. Ее предлагают снять за 124 тысячи рублей. На пятой позиции — лофт с выходом на крышу в Москве. Его аренда обойдется почти в 120 тысяч рублей в сутки.

В топ-10 в порядке убывания также вошли особняки, квартиры и апартаменты в столице, Подмосковье и Санкт-Петербурге.