Госкомпании защитятся от колебаний рубля

Российские компании застрахуют валютные риски в своих риск-стратегиях, потому что на данный момент многие корпорации никак не защищены от колебаний курсов. Об этом «Известиям» рассказал заместитель министра экономического развития Николай Подгузов . При этом предприятия с госучастием должны будут отчитаться о работе, проведенной в этом направлении. Однако пока интерес к теме довольно вялый: компании либо еще не начали проработку этого вопроса, либо заявляют, что не видят в этом необходимости – рубль, по их мнению, сейчас чувствует себя прекрасно.

Правительство решило помочь российским производителям промышленной продукции хеджировать валютные риски при экспорте: прежде при колебаниях курсов валют компании могли потерять существенную долю выручки.

- Им предпишут доработать риск-стратегию в части валютных рисков, - пояснил «Известиям» действия Минэкономразвития в этом направлении заместитель министра Николай Подгузов. Ранее замглавы ведомства уже сообщал, что до конца года госкомпании получат директивы о необходимых изменениях во внутренних документах. Сейчас риск-стратегии предприятий далеко не всегда предусматривают защиту от нестабильности на валютном рынке.

В настоящий момент вопрос создания механизма хеджирования валютных рисков российских производителей промышленной продукции, осуществляющих экспортные поставки, дорабатывается с заинтересованными участниками, подтвердил «Известиям» представитель Минэкономразвития.

Управляющий директор Российского экспортного центра по координации приоритетного проекта Игорь Шленский уточнил детали работы корпораций с правительством, подчеркнув, что РЭЦ является лишь одним из участников обсуждения.

- Прорабатываются подходы к внедрению программы хеджирования валютных рисков для ряда компаний с госучастием, в том числе принятие политики хеджирования рисков на уровне советов директоров этих компаний, - рассказал Игорь Шленский.

Возможными способами хеджирования могут стать заключение форвардных контрактов и использование экспортерами опционов. Первый вариант предполагает, что компания-экспортер заключает соглашение, которое позволит продавать банку иностранную валюту за рубли по оговоренному в момент сделки курсу в определенную дату или диапазон дат в будущем. При покупке опциона компания-экспортер заключает договор, согласно которому приобретает право, а банк принимает на себя обязанность осуществить конверсионную операцию в определенную дату или период времени по курсу, согласованному в момент заключения сделки.

Компания может выбрать любой вариант хеджирования. РЭЦ будет работать как с государственными, так и с частными банками. Воспользоваться данным инструментом смогут экспортеры и из частных компаний, однако для предприятий с госучастием работа с рисками предполагается в более жестком варианте – о проделанной работе им предстоитотчитаться.

Так, в «Ростехе» "Известиям" сообщили, что валютные риски в госкорпорации уже оцениваются и работа над ними ведется постоянно.

- Уже действует система управления финансовыми рисками, в рамках которой регламентирована процедура оценки валютных рисков, - рассказали в «Ростехе».

Поддерживает инициативу правительства и представитель частного бизнеса - компания «Северсталь»

- Если у компании возникнет потребность хеджировать риски через банковские продукты, то «Северсталь» будет использовать банки, однако сейчас такой потребности нет, - сообщилив компании.

Сейчас такие решения принимаются на уровне советов директоров или отдельных финансовых подразделений компаний и спускаются ниже к отдельно назначенным группам исполнителей, но фактически никак не закрепляются нормативно, рассказала старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова

- Схема отчета о хеджировании рисков пока не представляется ни в каком виде. Минэкономразвития, видимо, хочет цифр и деталей, но в итоге он может получить отписки формата «мы молодцы, от рисков увернулись» или «просчитать не смогли, фиксируем убытки», - предположила эксперт.

В любом случае, риски будет нести сама компания, резюмировала Бодрова.

Доцент кафедры финансовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Татьяна Сафонова предупреждает, что хеджировать валютные риски – удовольствие довольно дорогое.

- Самая существенная составляющая расходов на хеджирование – потенциальные убытки, которые могут возникнуть, если операции проведены неграмотно, - отметила эксперт.

По ее словам, сейчас сделки хеджирования в России сопровождаются большим количеством рисков - в первую очередь, правовыми, налоговыми и регуляторными. Это является результатом отсутствия единой системы регулирования этих операций.

- Форвард – более дешевый вариант. Опцион требует выплаты премии. Опцион всегда дороже, но он менее рискованный, чем форвард, потому что позволяет не допускать упущения потенциальной выгоды, - сравнила она два инструмента.