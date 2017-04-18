Новый долг — вместо старых двух

Ежегодно среди россиян растет количество людей, которые берут кредит, чтобы рассчитаться со старыми долгами. Представители банков объясняют эту тенденцию появлением выгодных программ рефинансирования. Однако независимые эксперты уверены, что у заемщиков просто не хватает денег не то что на погашение кредита, но порой даже на оплату ЖКХ. В такой ситуации новые обязательства означают дальнейшее погружение в долговую яму.

Объединенное кредитное бюро (ОКБ) провело анализ целей получения новых кредитов наличными в 2016 году на основе данных о 45 млн граждан с открытыми кредитами. Оказалось, что 53% заемщиков брали новые кредиты наличными не для целей прямого потребления, а для частичного или полного погашения задолженности по уже имеющимся долговым обязательствам. В 2015 году доля таких людей составляла 50%, а в 2014-м — 43%.

Аналитики ОКБ отметили, что среди тех, кто использовал новые заемные средства на частичное или полное погашение старого долга, больше всего заемщиков с несколькими открытыми кредитами.

— Такая тенденция может говорить о росте популярности программ рефинансирования, которые активно развивали многие российские банки в течение прошлого года, — сказал генеральный директор ОКБ Даниэль Зеленский . По его мнению, заемщики, взявшие деньги под высокие ставки в 2015 году, хотели перекредитоваться на более выгодных условиях. Также многие начали понимать, что в текущей экономической ситуации нерационально обслуживать одновременно несколько кредитов в разных банках.

Руководитель направления разработки кредитных продуктов Бинбанка Светлана Гордеева отметила, что во второй половине 2016 года крупнейшие игроки розничного кредитования запустили программы рефинансирования. Одно из главных объяснений этого тренда — конкуренция за добросовестных заемщиков.

По мнению генерального директора ООО «АктивБизнесКоллекшн» ( Группа Сбербанк Дмитрия Теплицкого , увеличение доли заемщиков, которые погашают имеющиеся кредиты за счет новых, связано не только с появлением выгодных предложений по рефинансированию, но и снижением платежеспособности населения.

— Продолжается уменьшение реальных доходов населения, должники на каком-то этапе не в состоянии обслуживать собственный долг, — сказал Дмитрий Теплицкий.

Старший научный сотрудник лаборатории экономико-социологических исследований ВШЭ Ольга Кузина рассказала, что рефинансирование может быть выходом, если необходимо снизить сумму ежемесячных платежей. Обычно это происходит за счет увеличения срока выплаты, а значит, и увеличения конечной суммы долга. При этом часто при оформлении нового кредита приходится покупать и новую страховку, что удорожает кредит.

Ольга Кузина отметила, что в России всего 30% населения пользуются кредитами. А в условиях непростой экономической ситуации доля платежеспособных заемщиков сокращается. Банки заинтересованы в надежных клиентах и часто при рефинансировании предлагают увеличить сумму кредита. Это в конечном итоге может привести к тому, что клиент обрастет долгами.

— Если на погашение кредита приходится 10–20% от дохода человека, то он хороший заемщик. А если эта сумма увеличивается до 30% — вполне может стать «плохим», — отметила Ольга Кузина.

Профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков отметил, что в последние годы снижается количество людей, которые берут кредиты. На фоне этой тенденции увеличение доли заемщиков, намеренных направить новый кредит на погашение уже имеющегося, — это прямое следствие снижения доходов населения. По мнению профессора, пока не изменится экономическая ситуация в стране, люди не смогут своевременно погашать кредиты, в том числе и после рефинансирования.

Как следует из мониторинга НИУ ВШЭ «Население России в 2016 году: доходы, расходы и социальное самочувствие», с ноября 2014 по ноябрь 2016 года цены выросли на 23,5%. Доля граждан, не способных оплатить услуги ЖКХ, в прошлом году составила 27%, а неспособных купить медикаменты — 17%. При этом отмечались неблагоприятные изменения на рынке труда. Если в первом полугодии частота случаев уменьшения зарплаты составляла 22%, то во втором — 25%. А количество задержек с выплатой зарплаты увеличилось соответственно с 18,7 до 21%.

Примерно 20% жителей страны выплачивают рублевые кредиты. Каждая пятая семья на это тратит около половины текущих доходов или более. Еще 25% семей несут долговую нагрузку в размере от трети до половины своего бюджета. Исследователи отметили, что в 2016 году 55% тех, у кого не было возможности осуществить платеж, брали взаймы у родственников и знакомых, а еще 16% получали от них безвозмездную помощь.