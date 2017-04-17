Россельхознадзор обеспокоен поставками масла и мяса с Украины

«Очень беспокоит Украина, потому что через границу стали ехать абсолютно большие количества масла, мяса. Все это останавливается, причем в благополучных областях, а на Украине — развитие африканской чумы (свиней — прим. Рамблер/новости)», - заявил Данкверт.

Данкверт добавил, что российские таможенники уже задерживали «колбасные изделия из Украины с геномом африканской чумы». Глава ведомства отметил, что Россия «отличается соседями не очень спокойными». По данным Россельхознадзора, в 2016 году на Украине было зафиксировано около 90 вспышек заболевания.