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Россельхознадзор обеспокоен поставками масла и мяса с Украины
В Россию поступает значительное количество мяса из Украины, где остро стоит проблема распространения африканской чумы. С таким заявлением выступил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. Его слова передает РИА Новости со ссылкой на эфир телеканала «Россия 24».
«Очень беспокоит Украина, потому что через границу стали ехать абсолютно большие количества масла, мяса. Все это останавливается, причем в благополучных областях, а на Украине — развитие африканской чумы (свиней — прим. Рамблер/новости)», - заявил Данкверт.
Данкверт добавил, что российские таможенники уже задерживали «колбасные изделия из Украины с геномом африканской чумы». Глава ведомства отметил, что Россия «отличается соседями не очень спокойными». По данным Россельхознадзора, в 2016 году на Украине было зафиксировано около 90 вспышек заболевания.
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