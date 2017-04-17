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Устранены все сложности в реализации закона о переходе на онлайн-кассы
Закон об обязательном использовании кассовых аппаратов для передачи данных в режиме онлайн начнет реализовываться с июля 2017 года. Российский парламент сделал все необходимое для устранения прежних сложностей. С таким заявлением выступил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».
Проблема заключалась в дефиците контрольно-кассовой техники. Кроме того, участники рынка жаловались на завышенные цены накопителей. Подобная ситуация сложилась в связи с тем, что ранее был всего один поставщик накопителей. Луговой отметил, что к 1 апреля появились еще два поставщика, еще несколько поставщиков появятся в ближайшее время. Также с пяти до девяти увеличилось число операторов фискальных данных.
Российский президент Владимир Путин подписал закон об обязательном использовании контрольно-кассовой техники 3 июля 2016 года. С 1 февраля 2017 года электронные версии чеков должны отправляться в Федеральную налоговую службу.
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