Устранены все сложности в реализации закона о переходе на онлайн-кассы

Закон об обязательном использовании кассовых аппаратов для передачи данных в режиме онлайн начнет реализовываться с июля 2017 года. Российский парламент сделал все необходимое для устранения прежних сложностей. С таким заявлением выступил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой . Об этом сообщает агентство «Интерфакс»

Проблема заключалась в дефиците контрольно-кассовой техники. Кроме того, участники рынка жаловались на завышенные цены накопителей. Подобная ситуация сложилась в связи с тем, что ранее был всего один поставщик накопителей. Луговой отметил, что к 1 апреля появились еще два поставщика, еще несколько поставщиков появятся в ближайшее время. Также с пяти до девяти увеличилось число операторов фискальных данных.