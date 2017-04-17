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Рублю предсказали обвал из-за надутого спекулянтами пузыря
Курс российского рубля может резко обрушиться из-за валютного пузыря. С таким заявлением выступил уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов. Его слова передает ТАСС.
«Проблема — это возможное резкое падение курса (рубля – прим. Рамблер/новости), потому что задрали его наверх. Создали за счет carry trade, спроса со стороны спекулянтов, высокий курс, практически пузырь курса, и он может лопнуть и привести к резкому падению курса, что опять дисбалансирует всю ситуацию в экономике», — заявил Титов.
Титов добавил, что вся российская финансовая система строится на carry trade. В ситуации, когда «курс рубля не будет падать, ключевая ставка ЦБ (Центрального банка России – прим. Рамблер/новости) не будет снижаться», спекулянты могут «размещаться в российских ценных бумагах и спокойно получать, ни о чем не думая, с минимальными рисками высокие проценты». 5 апреля заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил о возникновении на финансовом рынке спекулятивного пузыря.
Ранее глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что carry trady не сильно влияет на укрепление курса российской валюты. Carry trade – стратегия, позволяющая извлекать прибыль на разнице процентных ставок в разных странах.
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