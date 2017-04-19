Надутый рубль

Рубль оторвался от нефтяных котировок и за последние четыре месяца продемонстрировал рост на 26 процентов. Некоторые чиновники и эксперты увидели в этом риск надувания спекулятивного пузыря. Если он лопнет, российскую валюту ждет очередной обвал. Впрочем, паниковать рано — пока не вполне ясно, почему рубль укрепился так сильно. Здесь могут действовать и спекулянты, и фундаментальные экономические причины.

Над российским финансовым рынком нависла очередная угроза. В этот раз — в виде раздутого спекулянтами валютного пузыря. Такого мнения придерживается бизнес-омбудсмен Борис Титов . «Создали (...) высокий курс, практически пузырь курса, и он может лопнуть и привести к резкому падению курса, что опять дисбалансирует всю ситуацию в экономике», — предупреждал он 17 апреля.

Двумя неделями ранее схожую точку зрения высказал замминистра финансов России Алексей Моисеев . Чиновник отметил, что пузырь только начал раздуваться, и пока видны лишь его первые признаки. «Я считаю, что наш рынок сейчас является спекулятивно избыточно привлекательным», — сказал Моисеев.

Лопающийся пузырь, в данном случае на валютном рынке, приводит к резкому повышению волатильности. Иными словами, если рублевый пузырь действительно есть, то его раздувание сопровождается ростом курса национальной валюты, а разрыв — обвалом.

Действительно, в последние несколько месяцев рубль укреплялся. Напомним, 1 января американская валюта на бирже стоила 75,46 рубля. А сейчас, в середине апреля, за доллар дают 56 рублей. Таким образом, доллар довольно быстро подешевел на 20 рублей или почти на 26 процентов.

Обычно российская валюта следует за нефтяными котировками. Но за указанный период стоимость эталонного сорта Brent менялась несильно. Так, в начале года за бочку североморской марки давали 58,44 доллара. До марта ее цена держалась в диапазоне 56-58 долларов, затем на несколько недель опустилась к 51 доллару и вернулась на траекторию роста. Сейчас Brent торгуется около 55 долларов за баррель. То есть с начала 2017-го котировки снизились — более чем на 3 доллара или на 6 процентов.

Соответственно, объяснить резкое укрепление рубля ценами на нефть нельзя: «черное золото» немого подешевело, а российская валюта заметно подорожала. Это и заставляет экспертов и аналитиков искать другие причины, отсюда и разговоры о спекулятивном пузыре.

Вся финансовая система России держится на спекулятивной схеме carry trade, говорил Титов, объясняя, как надувается пузырь на валютном рынке. Суть ее состоит в заработке на разнице процентных ставок в тех или иных странах. К примеру, в Европе ставки сверхнизкие, в России — относительно высокие (ключевая равна 9,75 процента). Игроку выгодно занимать там, где ставки комфортные, и перекладывать деньги в страну с более высоким процентом. Так усиливается спекулятивный интерес ко второму государству, в нашем случае — к РФ. В итоге подогревается спрос на рублевые активы, а российская валюта получает поддержку.

«Когда ты знаешь твердо, что рубль не будет падать, ключевая ставка ЦБ — снижаться, то вполне можно брать кредиты в евро, размещаться в российских ценных бумагах с высокой доходностью и совершенно ни о чем не заботясь, ни о чем не думая, с минимальными рисками спокойно получать высокие проценты», — отмечал бизнес-омбудсмен.

Опасность данной схемы в том, что при изменении условий (например, из-за какого-нибудь «черного лебедя» или обострения геополитической обстановки) спекулянты могут резко выйти из рублевых позиций, что и приведет к обвалу курса. Подобные опасения справедливы, если на финансовом рынке действительно возник пузырь.

Carry trade — важный фактор, привлекающий инвесторов, отметил в беседе с «Лентой.ру» главный экономист финансовой группы БКС Владимир Тихомиров . «В условиях снижающейся инфляции в России и жесткой денежно-кредитной политики со стороны ЦБ при относительно низких рисках инвестирования такой подход понятен и оправдан. Капитал всегда стремится туда, где доход на активы выше — это неотъемлемая характеристика рынка, а не специфика России», — говорит он.

По мнению некоторых экономистов, высокая ключевая ставка ЦБ в сочетании с плавающим курсом делает рубль легкой мишенью для спекулянтов, применяющих carry trade. Советник президента, академик РАН Сергей Глазьев говорил, что они нашли в России «настоящий Клондайк», а монетарную политику регулятора назвал экзотической.

В Банке России на такую критику реагируют спокойно. Другая группа экспертов призывает не делать поспешных выводов о пузырях и спекулянтах.

ЦБ отмечал, что влияние carry trade на российский рынок сильно переоценено, так как разница процентных ставок в РФ и за рубежом компенсируется более высокой волатильностью курса рубля. Регулятор пояснил, что спрос на рублевые активы в последние месяцы определялся не конкретно привлекательностью российской валюты для спекулянтов, а общим спросом на валюты развивающихся рынков.

Кроме того, первый зампред Центробанка Ксения Юдаева отмечала, что рубль в первом квартале нынешнего года укрепился в основном из-за притока выручки от внешней торговли.

Владимир Тихомиров из БКС утверждает, что укрепление рубля вызвано целым рядом причин. Среди них — низкий уровень выплат по внешнему долгу и подавленный внутренний спрос на валюту, устойчивость нефтяных цен и возможность их дальнейшего роста, а также высокий уровень финансовой устойчивости России в сравнении с другими странами (РФ отличается низким внешним долгом, достаточным уровнем резервов, также в стране проводится жесткая монетарная и бюджетная политика).

«То, что рубль переоценен — сомнений нет. Но я бы не называл это пузырем. Обычно под пузырями понимаются события намного большего масштаба. Исходя из этих соображений, можно говорить о переоцененности рубля в пределах 10-15 процентов от фундаментально обоснованного уровня, но никак не о пузыре», — дополнил эксперт.

Аналитик «Алор Брокер» Сергей Королев не считает нынешний курс рубля искусственно завышенным. По его мнению, уровень в 56 рублей за доллар соответствует текущей экономической ситуации в стране, выходящей из рецессии. Эта ситуация характеризуется низкой инфляцией, ожидаемым ростом ВВП в 2017 году, увеличением объемов производства в сельском хозяйстве и промышленности.