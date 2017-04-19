Минстрой заявил о провале программы капремонта за 2016 год

Минстрой составил доклад о реализации программы капитального ремонта за 2016 год, в документе отмечено, что запланированные объемы не были отремонтированы, а среди причин заявлена недостаточно эффективная работа чиновников и затруднения с документами.

Согласно утвержденному ранее плану, в 2016 году должны были отремонтировать 47 тыс. домов общей площадью 155,7 млн кв. метров. В докладе отмечено при этом, что за год удалось собрать 85,7% взносов на капремонт, что превышает показатели 2015 года на 8,53%. В плане значилась цифра в 166 млрд рублей, из которых было собрано 142,3 млрд рублей (плюс господдержка на 24,4 млрд рублей)

«По данным субъектов РФ, в рамках РПКР (региональных программ капитального ремонта. — «Известия») завершен ремонт 41 424 МКД (многоквартирных домов. — «Известия») общей площадью 135 млн кв. м», — сказано в докладе.

Провал программы капремонта, как можно было предположить, мог быть вызван недостатком финансирования, однако даже не полностью собранный бюджет не был израсходован. Неизрасходованные в 2016 году средства будут перенаправлены на реализацию программы в 2017 году.

Среди причин срыва программы называются как некачественная работа организаций-подрядчиков, так и затяжки с оформлением необходимых документов. В ряде случаев перенос капремонта того или иного дома был произведен из-за позиции жильцов, желающих уточнить параметры такого ремонта. Эксперты называют и ряд других существенных причин.