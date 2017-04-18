Летом рубль ждут большие неприятности

-Сегодня на рынках правят бал несколько экспертных мнений относительно направлений движения курсов валют. С одной стороны - недавнее снижение курса доллара может продолжиться, прогнозирует глава валютного отдела UBS на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона Доминик Шнайдер. По его мнению, доллар чрезмерно завышен.

Второе заявление от Бориса Титова : пузырь carry trade может лопнуть, что вызовет резкое падение рубля и рост волатильности, что может дестабилизировать ситуацию в экономике. Прежде всего, стоит сказать, что со стороны нефти больших угроз рублю не просматривается, ожидания в основном направлены на то, что сделка по сокращению добычи черного золота в мае будет продлена еще на полгода.

Что же до ослабления доллара, то на самом деле, когда Дональд Трамп говорит об ослаблении валюты, скорее всего, имеется в виду не ослабление к рублю, а к йене и евро. Валюты развивающихся стран находятся все-таки в другой весовой категории. И, как мы помним, последнее повышение ставки ФРС к ослаблению рубля не привело.

Что же до заявления Титова, то оно имеет больше права для размышлений, так как рубль действительно переоценен относительно стоимости нефти в результате высоких процентных ставок.

И политика Центробанка в части снижения ставки действительно может привести к снижению доходности ОФЗ. И в результате появятся другие валюты, которые будут давать более привлекательный доход при операциях carry trade, чем рубль. Есть мнение, что именно политика ЦБ действительно может привести к сдуванию пузыря - уже к лету 2017 года.

Пока же нацвалюта в течение вчерашнего дня демонстрировала совершенно разнонаправленное поведение. Если сначала к доллару рубль укрепился, то к евро, наоборот, ослабел. Впрочем, в течение дня ситуация изменилась, и рубль начал укрепляться, поддерживаемый налоговым периодом и нефтью. Более того, к концу торгов евро даже обновил минимумы с лета 2015 года.

Официальный курс доллара США на 18 апреля составил 56 рублей 25 копеек (ослабление на 4 копейки). Курс евро в свою очередь укрепился на 6 копеек и составил 59 рублей 84 копейки.