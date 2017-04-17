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ЦБ отозвал лицензии у двух страховщиков
Банк России отозвал лицензии у ООО «Розничное и корпоративное страхование» и ООО «Строительная страховая группа» в связи с добровольными отказами организаций, сообщается на сайте ЦБ.
Также Центробанк приостановил действие лицензий ООО "Страховой брокер "СНГ риск консалт компани Санкт-Петербург".
Отмечается, что страховой брокер не предоставлял в Банк России данные и отчеты, которые установлены страховым законодательством и другими федеральными законами. На устранение всех нарушений Банк России дает организации всего пять дней.
Уточняется, что в этот период организация не сможет заключать новые договора по оказанию услуг страхового брокера, а также на вносить в соответствующие договоры изменения, которые повлекут увеличение обязательств.
Все документы были подписаны первым заместителем Председателя Банка России Сергеем Швецовым в пятницу 14 апреля.
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