ЦБ отозвал лицензии у двух страховщиков

Также Центробанк приостановил действие лицензий ООО "Страховой брокер "СНГ риск консалт компани Санкт-Петербург".

Отмечается, что страховой брокер не предоставлял в Банк России данные и отчеты, которые установлены страховым законодательством и другими федеральными законами. На устранение всех нарушений Банк России дает организации всего пять дней.

Уточняется, что в этот период организация не сможет заключать новые договора по оказанию услуг страхового брокера, а также на вносить в соответствующие договоры изменения, которые повлекут увеличение обязательств.