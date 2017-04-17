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ФНС потребовала от своих инспекторов «ослабить давление на бизнес»
Федеральная налоговая служба (ФНС) опубликовала письмо, в котором разъяснила инспекторам, как правильно проводить проверки и выявлять незаконные схемы. В эом же письме ФНС призвала своих инспекторов прекратить доначислять компаниям налоги за формальные нарушения и проверят, в первую очередь, реальность и законность проводимых операций. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на текст письма.
В последние годы инспекторы ФНС штрафуют, например, за неправильные подписи в документах и ругие формальные нарушения. при этом действия ФНС получают поддержку в вышестоящих инстанциях и судах. По словам правляющего партнера «Щекин и партнеры» Дениса Щекина, бизнес «практически перестал судиться» изза «пробюджетной позиции судов». «Лишняя трата сил и времени», — добавляет он.
Для проверяющего главное — выполнил ли на самом деле работу контрагент, а вот экспертиза почерка на документах основанием для доначислений быть не может. При этом, инспектору необходимо доказать зависимость компании с контрагентом, если он считает, что компания знала о нарушении.
Замруководителя ФНС Даниил Егоров заявил, что служба проследит, чтобы «все (инспекторы. — RNS) следовали логике письма». Инспектор должен, в первую очередь, понимать, соответствует ли сделка общей бизнес-логике, и обязан искать конечных бенефициаров бизнес-схем.
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