ФНС потребовала от своих инспекторов «ослабить давление на бизнес»

Федеральная налоговая служба (ФНС) опубликовала письмо, в котором разъяснила инспекторам, как правильно проводить проверки и выявлять незаконные схемы. В эом же письме ФНС призвала своих инспекторов прекратить доначислять компаниям налоги за формальные нарушения и проверят, в первую очередь, реальность и законность проводимых операций. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на текст письма.

В последние годы инспекторы ФНС штрафуют, например, за неправильные подписи в документах и ругие формальные нарушения. при этом действия ФНС получают поддержку в вышестоящих инстанциях и судах. По словам правляющего партнера «Щекин и партнеры» Дениса Щекина, бизнес «практически перестал судиться» изза «пробюджетной позиции судов». «Лишняя трата сил и времени», — добавляет он.

Для проверяющего главное — выполнил ли на самом деле работу контрагент, а вот экспертиза почерка на документах основанием для доначислений быть не может. При этом, инспектору необходимо доказать зависимость компании с контрагентом, если он считает, что компания знала о нарушении.