Кто пойдет на балл

Дискуссии о повышении пенсионного возраста продолжаются уже несколько лет. Даже убежденные сторонники этой непопулярной меры считают, что ее надо внедрять мягко и постепенно. Между тем балльная система фактически уже отодвинула для многих возраст выхода на заслуженный отдых на пять лет. Это касается миллионов россиян — тех, кто работает неофициально или получает официально лишь минимальную зарплату.

Пенсия в России делится на три составляющие: социальная (полагается всем, независимо от стажа), страховая (назначается тем, кто накопил необходимое число баллов) и накопительная (эту часть успели собрать лишь некоторые граждане).

С 2015 года страховая пенсия по старости назначается только при наличии индивидуально пенсионного коэффициента (ИПК). Для того, чтобы его получить, нужно накопить определенное количество баллов. И это количество каждый год растет. Если в 2016 году было достаточно набрать 9 баллов, то в 2017 году — уже 11,4. В 2018-м понадобится 13,8 и так по нарастающей — до 30 баллов в 2025 году.

Так, тем мужчинам, которым исполняется в текущем году 60 лет и женщинам, которым исполняется 55 лет, для назначения страховой пенсии необходимо иметь не менее 8 лет стажа и 11,4 пенсионных баллов.

А если не набрали? Глава ПФР все разъяснил: «У человека нет стажа, значит, он получит социальную пенсию еще через пять лет. Второе условие — выплата страховых взносов в объеме, обеспечивающем минимальную пенсию. Это как раз баллы».

А кто рискует их не набрать? Разумеется, те, кто работает в «серой зоне». Именно это и подчеркивают чиновники — новая система начисления баллов направлена против неофициальной занятости, зарплат в конвертах, ухода от налогов. По данным первого вице-премьера Ольги Голодец, почти 40 миллионов человек трудоспособного возраста в нашей стране «работают в непрозрачных условиях» (оценка за 2013 год).

Если человек работал нелегально, значит, он сам виноват в том, что остался на склоне лет у разбитого корыта. Однако балльная пенсионная формула бьет не только по занятым в теневом секторе, но и по тем, у кого просто низкая зарплата.

Таких в России, по оценке той же Голодец, почти пять миллионов. Они работают, но остаются бедными, получая на уровне МРОТ, то есть ниже прожиточного минимума. И балльная система лишает их пенсий.

Глава Национальной ассоциации пенсионных фондов (НАПФ) Константин Угрюмов отмечает, что благодаря балльной пенсионной формуле сегодня в зоне риска оказались несколько миллионов человек. «Не добрать баллов и не получить страховую пенсию рискуют не только те, у кого "серая" зарплата, но и те, у кого вообще зарплата низкая. Это в основном бюджетники. И прежде всего в регионах. Медицинские сестры, библиотекари, работники музеев, архивов и так далее», — рассказал он в беседе с «Лентой.ру». По его мнению, с каждым годом ситуация будет только усугубляться. «Получается, государство просто наказывает людей за то, что они мало зарабатывают, повышая для них возраст выхода на пенсию на 5 лет. Причем без всякого изменения законодательства», — подчеркивает он.

В результате из-за балльной системы людям с низкой зарплатой придется работать еще 5 лет, чтобы им была назначена социальная пенсия. В 2017 году ее размер составляет 8774 рубля.

Балльная пенсионная система не выгодна не только людям с низкой зарплатой. Граждане со средним уровнем заработка тоже не в лучшем положении. На страховую пенсию они, скорее всего, заработают. Но только размер ее будет одинаковым для всех, независимо от зарплаты в прошлом.

Исполнительный директор Ассоциации негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) Виталий Пашенцев поясняет, что для тех, кто выходит на пенсию сейчас, важен период 2000-2001 года. «В пенсионной формуле зарплата этих двух лет критически влияет на состояние сформированного пенсионного капитала», — отмечает он.

«Через несколько лет максимальный расчетный балл — 10. Больше гражданин заработать не сможет», — добавляет Пашенцев.

В приложении к закону «О страховых пенсиях» приведены максимальные значения баллов, которые можно получить:

Председатель комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов пояснил «Ленте.ру», что для решения проблемы нехватки стажа предусмотрен специальный механизм. «Все, что сейчас происходит — это завуалированное повышение пенсионного возраста. И мы говорили об этом, когда проводили пенсионную реформу в 2014 году. В правительстве тоже это понимали и предоставили возможность "докупать" стаж или баллы, тем самым формируя себе условия для получения страховой пенсии. Однако "докупить" можно не более половины положенного срока», — отметил парламентарий.

Хотя эта норма в законе была прописана давно, нормативно-правовые акты, позволяющие ее применять, появились совсем недавно. «Уже есть случаи, когда люди не могут получить страховую пенсию из-за системы, принятой в 2014 году. И это набирает обороты в регионах. По нашим оценкам, процесс пойдет в геометрической прогрессии», — говорит Нилов.

Еще одна проблема в том, что «покупка» баллов или стажа — это для тех, у кого деньги есть. Тем же, кто работает за маленькую зарплату, остается лишь трудиться на пять лет больше.

Выход для тех, кто хочет получать достойную пенсию, один — копить на нее самому. То, что отчисляет работодатель в виде страховых взносов, полностью уходит в общий котел — из этих денег платят нынешним пенсионерам. Значит, надо самому выбрать пенсионный фонд или просто откладывать деньги на банковский депозит. Но опять же, такое могут позволить себе те, у кого неплохой доход.

Для рядовых граждан зарабатывать пенсионные баллы с каждым годом все сложнее. В результате обретение законных пенсионных прав приобретает сходство с майнингом (или производством) биткоинов — чем дальше, тем труднее их получить.

В конечном счете система начисления баллов, вроде бы направленная на борьбу с нелегальной занятостью, на практике приводит к диаметрально противоположному эффекту. Зарплаты гораздо выгоднее получать в конвертах. Причем это выгодно как работодателю (он не отчисляет средства в социальные фонды), так и работнику (он получает на руки живые деньги, а не баллы). В проигрыше только государство в лице ПФР.