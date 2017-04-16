Цена российского газа для Белоруссии в 2018 году составит $129 за 1 тыс. куб. м

Цена российского газа для Белоруссии в 2018 году составит $129 за 1 тыс. кубометров. Об этом заявил в воскресенье в эфире телеканала "Беларусь-1" вице-премьер белорусского правительства Владимир Семашко

"Цена газа для Белоруссии будет снижаться … Цена в 2018 году составит $129 за 1 тыс. куб. м. В 2019 году - это будет $127, фиксированная цена", - сказал Семашко.

По его словам, Россия восстанавливает поставки нефти "в объеме 24 млн тонн ежегодно, включительно до 2024 года". Семашко сказал, что весь этот объем будет доставляться по железной дороге, что дешевле. "Есть соглашение, что все 24 млн тонн будут поставлены железнодорожным транспортом. Это даст Белоруссии дополнительно примерно 93 млн долларов только в этом году", - сказал вице-премьер.

Он также напомнил, что отменено обязательство Белоруссии поставлять в Россию 1 млн тонн нефтепродуктов ежегодно. "Для нас это было накладно", - отметил Семашко.

Россия и Белоруссия 13 апреля подписали пакет документов об урегулировании разногласий в нефтегазовой сфере. Россия восстанавливает поставки нефти в объеме 24 млн тонн нефтепродуктов с 2017 по 2024 годы и может увеличить поставки с 2021 года. Минск погасил задолженность перед "Газпромом" в размере $726,2 млн за поставки российского газа в 2016-2017 годах. Это было условием вступления в силу новых договоренностей в энергетической сфере.

Цена на газ

Семашко также добавил, что цена российского газа для Белоруссии в 2018 году составит $129 за 1 тыс. кубометров.

"Цена газа для Белоруссии будет снижаться … Цена в 2018 году составит $129 за 1 тыс. куб. м. В 2019 году - это будет $127, фиксированная цена", - сказал вице-премьер. По его словам, формула цены на российский газ для Белоруссии будет привязана в 2018-2019 годах к ценам в Ямало-Ненецком автономном округе. "Путем понижающих коэффициентов будет снижаться цена на российский газ для Белоруссии", - сказал Семашко.

По его словам, трехгодичный контракт с "Газпромом" заканчивается к концу 2017 года, и "мы должны подписать на 2018-2019 год в рамках межправсоглашения новый контракт". В дальнейшем, отметил Семашко, сторонам необходимо уже к 1 июля 2019 года "сформулировать траекторию движения к равным ценам".

Белоруссия вела переговоры с Россией о снижении цен на газ с начала 2016 года. Республика настаивала на равнодоходных с экспортом ценах на российский газ и хотела платить $73 за 1 тыс. кубометров вместо $132. В ответ на недоплату за поставленный газ Россия сократила поставки беспошлинной нефти в республику. В минувший четверг Белоруссия погасила более $726 млн долга за поставки российского газа, "Газпром" в ответ согласился в 2018-2019 годах привязать формулу цены газа для Белоруссии к ценам в Ямало-Ненецком автономном округе.