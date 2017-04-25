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AliEx ress запускает в РФ доставку за один день товаров со складов внутри страны
Китайский интернет-ритейлер AliEx ress (входит в Alibaba Grou и работает за пределами китайского рынка) запустил в России доставку за один день товаров, находящихся на складах на территории России. Об этом ТАСС рассказал представитель компании.
На запуске проекта новый формат доставки будет распространяться в разделе "Молл" на товары таких брендов, как A le, Samsung, ASUS, Phili s от российских поставщиков.
Стандарт доставки next day доступен для 20 крупнейших населенных пунктов, включая Москву и Санкт-Петербург. Еще в 50 городов товары будут доставляться в течение 1-3 дней. География регионов с ускоренной доставкой и ассортимент, на который распространяется новый стандарт обслуживания, будет постоянно расширяться.
В AliEx ress сообщили ТАСС, что в перспективе компания планирует расширять ассортимент с ускоренной доставкой.
Как ранее сообщал ТАСС, с 24 апреля AliEx ress начал предоставлять жителям России возможность покупать товары в рассрочку или в кредит. Россия стала первым рынком, где компания предоставляет такую опцию. Возможность покупок в кредит будет изначально распространяться на товары российских продавцов в разделе "Молл", а в течение двух- трех месяцев будет расширена на весь ассортимент AliEx ress стоимостью от 3 тыс. руб.
В рассрочку же можно будет взять смартфоны, ноутбуки и аксессуары. Так, например, на первом этапе покупатели смогут приобрести в рассрочку смартфоны A le iPhone 7, Samsung Galaxy S7 и S7 Edge, а также ноутбуки Asus и аксессуары Beats.
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