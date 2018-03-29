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В США о Трампе собрались снять телесериал
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В США о Трампе собрались снять телесериал 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Ревизор.ru
Американский режиссер Джей Роуч, работавший над комедиями об Остине Пауэрсе, собирается снять телесериал, в основу которого ляжет скандальная книга Майкла Вулффа о президенте Соединенных Штатов Дональде Трампе, сообщает Hollywood Reporter.
Роуч, получивший премию «Эмми» за кинокартину «Игра изменилась» о президентских выборах в США 2008 года, станет также исполнительным продюсером сериала, передает РИА «Новости».
Напомним, в книге Вулф, в частности, раскрыл секрет прически Трампа, а также написал, что даже ближайшее окружение американского лидера не верило в то, что он «переживет» расследование якобы имевшего место «сговора» с Москвой.
При этом сам Трамп ранее заявил, что скандальная книга «полна лжи, искажений и несуществующих источников», а самого журналиста Майкла Вулфа назвал «психически неуравновешенным».
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