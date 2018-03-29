В США о Трампе собрались снять телесериал

Роуч, получивший премию «Эмми» за кинокартину «Игра изменилась» о президентских выборах в США 2008 года, станет также исполнительным продюсером сериала, передает РИА «Новости»

Напомним, в книге Вулф , в частности, раскрыл секрет прически Трампа, а также написал, что даже ближайшее окружение американского лидера не верило в то, что он «переживет» расследование якобы имевшего место «сговора» с Москвой

При этом сам Трамп ранее заявил, что скандальная книга «полна лжи, искажений и несуществующих источников», а самого журналиста Майкла Вулфа назвал «психически неуравновешенным».