ЦБ отозвал лицензии у двух банков

"Проблемы у АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ» (АО) возникли вследствие использования крайне рискованной бизнес-модели и низкого качества значительной части активов, обусловленного кредитованием компаний, обладающих признаками отсутствия реальной хозяйственной деятельности", - сообщает ЦБ. Кроме того, руководство и собственники банка уличены в выводе активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков и предоставлении недостоверной финансовой отчетности.

"«ФИНАРС Банк» (АО) являлся расчетным центром одной из платежных систем, однако не относился к кредитным организациям, признанным Банком России значимыми на рынке платежных услуг. При этом деятельность банка в основном была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций, конечной целью которых являлась «теневая» продажа наличных денежных средств", - отмечает регулятор.

«Финарс Банк» занимал 495 место в банковской системе России, банк "Образование" - 118 место.