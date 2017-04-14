Гройсман обвинил Тимошенко в бандитизме на рынке газа

Украинский премьер Владимир Гройсман заявил, что правительство при Юлии Тимошенко нанесло стране урон в $53 млрд. Он заявил, что всему виной тарифы на газ, которые Тимошенко получила после переговоров с "Газпромом" , пишет "Украинская правда".

"Вы представляете, сколько денег вымыли из газовых афер?", сказал Гройсман.

Кроме того, Украину ждет потеря еще $40 млрд, добавил премьер.

"Если приплюсовать, у нашей страны хотят украсть вследствие таких бандитских действий $100 млрд!", - заявил украинский премьер.

Публичная дискуссия между Тимошенко и Гройсманом вспыхнула неделю назад. Ранее украинский премьер предложил отдать Тимошенко "Газпрому" в счет уплаты за газ. В ответ Тимошенко назвала Гройсмана упаковочной плёнкой с пупырышками.

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