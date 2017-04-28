В России вступил в силу закон о приоритете натурального возмещения по ОСАГО

Вступил в силу федеральный закон о приоритете натурального возмещения по ОСАГО перед денежной выплатой, который введен на всей территории РФ, но будет действовать только в отношении новых договоров обязательной "автогражданки", заключенных после 28 апреля 2017 года.

Разработать законопроект о преимущественном использовании ремонта автомобиля перед денежным возмещением по ОСАГО президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с ЦБ еще прошлой весной. Спустя почти год и после длительных дискуссий по данному вопросу Госдума приняла в третьем окончательном чтении соответствующий закон, который был подписан Путиным в конце марта.

Этот закон должен помочь российским страховщикам победить недобросовестных автоюристов, чья чрезмерная активность является причиной высокой убыточности ОСАГО в ряде российских регионов. Автоюристы отслеживают ДТП, выезжают на места аварий, скупают у их участников требования, выплачивая им небольшие деньги прямо на месте, а затем через суд взыскивают со страховщиков значительные суммы.

По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), из-за активной деятельности недобросовестных посредников-автоюристов отрасль уже потеряла около 50 миллиардов рублей.

Детали

Новый закон определяет случаи, когда возмещение может выплачиваться потерпевшему в денежной форме. Так, возмещение деньгами можно получить в случае смерти потерпевшего, ущерба здоровью высокой или средней тяжести, полного уничтожения автомобиля, если стоимость ремонта оказывается больше суммы страхового возмещения (400 тысяч рублей), а также если потерпевший является инвалидом 1 или 2 группы.

Закон также устанавливает требования к станциям технического обслуживания (СТО), на которых может производиться ремонт транспортных средств на основании договора со страховщиком. СТО должна находиться не дальше 50 километров от места происшествия или от места жительства потерпевшего за исключением случаев, когда страховщик организовал и оплатил транспортировку поврежденного транспортного средства до места проведения восстановительного ремонта.

Восстановительный ремонт может осуществляться на станциях технического обслуживания (СТО), которые включены в реестр страховщика, а также на станциях, которые выберет сам автовладелец, но с разрешения страховой компании.

Законом установлен запрет на использование бывших в употреблении или восстановленных комплектующих изделий (деталей, узлов, агрегатов). Иное может быть определено соглашением страховщика и потерпевшего. Расчет суммы возмещения при "натуральном" ОСАГО производится без учета износа автомобиля и деталей.

Минимальный гарантийный срок на работы по восстановительному ремонту — 6 месяцев, а на кузовные работы и работы, связанные с использованием лакокрасочных материалов, — 12 месяцев.

Продолжительность ремонта — не более 30 дней со дня предоставления автомобиля на СТО. При нарушении этих сроков страховщик за каждый день просрочки должен уплатить потерпевшему неустойку в размере 0,5% суммы страхового возмещения.

При неоднократном нарушении страховщиком обязательств по восстановительному ремонту Банк России вправе запретить ему осуществлять возмещение в натуральной форме на срок до одного года. В таком случае страховщик должен будет осуществлять выплаты в денежной форме.