Главное сейчас
Главные события у вас в почте
ЦБ создал плейлист про инфляцию из песен Би-2, Шульженко и Ёлки
Банк России создал музыкальный плейлист про инфляцию. Ссылка на подборку на «Яндекс.Музыке» опубликована в официальном аккаунте регулятора в Twitter.
«Хорошего вам вечера и низких инфляционных ожиданий. #ГовориПеснями», — написал ЦБ.
В плейлисте всего пять музыкальных композиций, которые вместе составляют фразу «Она точно будет маленькая я знаю!». ЦБ выбрал композиции группы Би-2, Клавдии Шульженко, Valery Rousseau, Cream Soda, Ска'n'ворд и певицы Ёлки.
Оставить комментарий