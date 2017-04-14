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ЦБ создал плейлист про инфляцию из песен Би-2, Шульженко и Ёлки

ЦБ создал плейлист про инфляцию из песен Би-2, Шульженко и Ёлки
Фото:
Банк России создал музыкальный плейлист про инфляцию. Ссылка на подборку на «Яндекс.Музыке» опубликована в официальном аккаунте регулятора в Twitter.
«Хорошего вам вечера и низких инфляционных ожиданий. #ГовориПеснями», — написал ЦБ.
В плейлисте всего пять музыкальных композиций, которые вместе составляют фразу «Она точно будет маленькая я знаю!». ЦБ выбрал композиции группы Би-2, Клавдии Шульженко, Valery Rousseau, Cream Soda, Ска'n'ворд и певицы Ёлки.
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