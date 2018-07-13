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Объем российского рынка ИТ-услуг в 2017 году превысил $5 млрд
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Объем российского рынка ИТ-услуг в 2017 году превысил $5 млрд 

RUБЕЖ 1 час назад
Фото: RUБЕЖ
Объем российского рынка ИТ-услуг в 2017 году превысил $5 млрд Годовой рост в долларах составил 20,7%, в рублях — 5,1%. Укрепление рубля к доллару стало причиной столь значительной разницы.
Как сообщает cnews со ссылкой на дынные исследовательской компании IDC, первое место по темпам роста на рынке занимает сегмент хостинга, обслуживания и администрирования программного оборудования (ПО). Внушительную динамику показал сегмент услуг консалтинга и кастомизации ПО.
Разработка ПО под заказ становится более популярной в связи с развитием мобильных технологий, систем аналитики, интернета вещей и искусственного интеллекта. Эти же факторы повышают спрос на услуги по обеспечению информационной безопасности. Наиболее популярными являются проекты, которые гарантируют сокращение издержек и повышение производительности.
Эксперты IDC обращают внимание на то, что несмотря на уже длительное широкое употребление термина «цифровая трансформация», реальное осознание необходимости «цифровизации» бизнеса сформировалось у заказчиков и поставщиков ИТ-услуг лишь недавно. Цифровая трансформация и госпрограмма развития цифровой экономики будут главными факторами развития рынка ИТ-услуг в следующие годы.
Между тем, в 2016 году и ранее российский рынок ИТ-услуг рос в рублях и сокращался в долларах. По итогам 2016 года его объем составил $4,27 млрд, что в долларах было на 5,3% меньше, чем в предыдущем году. Одновременно был зафиксирован рост рынка в рублях на 3,6%.
Источник: cnew.ru
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