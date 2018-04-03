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ConocoPhillips договорилась о продаже непрофильных активов на $250 млн
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ConocoPhillips договорилась о продаже непрофильных активов на $250 млн 

Прайм 21 минуту назад
МЕХИКО, 3 апр /ПРАЙМ/. Американская ConocoPhillips в первом квартале 2018 года договорилась о продаже активов, которые считает непрофильными, на 250 миллионов долларов. Об этом компания сообщила в понедельник.
Закрыты небольшие сделки по продаже в сланцевом басейне Permian, во втором квартале будет завершена сделка по активам в Южном Техасе.
В феврале Conoco объявила о покупке сланцевых активов в штате Луизиана площадью 245 тысяч акров (99 тысяч гектаров), где в этом году планирует пробурить несколько разведочных скважин.
Кроме того, компания купила участки в Канаде площадью 35 тысяч акров (14 тысяч гектаров) за 120 миллионов долларов.
Американская нефтегазовая компания ConocoPhillips была основана в 1917 году и базируется в Хьюстоне, штат Техас. Численность сотрудников составляет около 15 тысяч человек.
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 Ещё 2 источника 
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