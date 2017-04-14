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"Газпром" дал скидку Белоруссии
Россия и Белоруссия после вмешательства президентов стран в кратчайшие сроки зафиксировали решение нефтегазовых споров. Решение, как ожидалось, оказалось в целом в пользу Минска -- он получил скидку на газ и разрешение зачислять экспортные пошлины с 6 млн тонн поставляемой из РФ нефти в свой бюджет, что даст бюджету Белоруссии около $570 млн в год. По данным "Ъ", размер газовой скидки не превысил 20%, так что потери "Газпрома" должны оказаться в пределах $490 млн в год.
Москва и Минск вчера официально урегулировали продолжавшийся 15 месяцев конфликт вокруг поставок в Белоруссию российских энергоресурсов. Урегулирование произошло в целом в тех параметрах, которые были согласованы на встрече глав двух государств Владимира Путина и Александра Лукашенко две недели назад (см. "Ъ" от 5 апреля). Вчера Минск погасил $726 млн долга за поставки российского газа, накопленного с января 2016 года. Этот платеж Белоруссия сделала после того, как по итогам переговоров президентов ей был обещан новый российский кредит до $1 млрд, а также очередной транш из фонда ЕврАзЭс на $600 млн.
В итоге глава "Газпрома" Алексей Миллер и вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко подписали протокол о внесении изменений в условия поставки газа в 2018-2019 годах: эти изменения предусматривают скидку, которая будет оформлена введением в действующую формулу цены понижающего коэффициента. При этом поставки в 2017 году будут проходить без скидки. Сейчас цена газа для Белоруссии составляет около $130 за 1 тыс. кубометров и рассчитывается в долларах как регулируемая цена ФАС РФ для Ямало-Ненецкого АО плюс расходы "Газпрома" на транспортировку, хранение и реализацию на местном рынке. О размере скидки "Газпром" не сообщил, по данным "Ъ", она составит менее 20%. Белорусская сторона в ходе переговоров настаивала на цене в $100 за 1 тыс. кубометров. Для сравнения, в Смоленской области оптовая цена газа сейчас составляет $83,5 за 1 тыс. кубометров.
При этом Москва и Минск договорились к началу 2018 года сформулировать принципы единого рынка газа, в рамках которого его цена должна различаться только затратами на транспортировку. Стороны также подписали протокол о правилах доступа к транспортировке газа. Кроме того, Владимир Семашко и вице-премьер РФ Аркадий Дворкович подписали протокол о внесении изменений в соглашение об экспорте нефти и нефтепродуктов в Белоруссию. Как и предполагалось, Минск сможет уже в этом году получить 24 млн тонн российской нефти беспошлинно. С середины 2016 года Москва урезала такие поставки, чтобы побудить белорусскую сторону к оплате долга за газ. При этом из общего объема Белоруссия будет перерабатывать "не менее 18 млн тонн", заявил господин Дворкович, не уточнив, что произойдет с остальными 6 млн тонн. На прошлой неделе господин Семашко говорил, что этот объем будет "перетаможиваться", с тем чтобы экспортные пошлины с 6 млн тонн нефти поступали в бюджет Белоруссии -- такая схема, по данным "Ъ", обсуждалась в ходе переговоров еще осенью прошлого года (см. "Ъ" от 16 декабря). Как оценивал Андрей Полищук из Райффайзенбанка, если цена на нефть Urals будет около $55 за баррель, Минск сможет получить за счет экспортной пошлины около $570 млн в год.
"Газпром" традиционно поставляет в Белоруссию примерно 18,7 млрд кубометров газа в год. Если скидка составит 20% от текущей цены, выручка "Газпрома" на белорусском рынке может снизиться примерно на $490 млн в год. "Эти потери для "Газпрома" в целом были неизбежны, если Россия намерена была переходить в отношениях с Белоруссией на одинаковые принципы ценообразования и идти к единому газовому рынку",-- считает Виталий Крюков из Small Letters. По его мнению, вопрос лишь в том, как долго "Газпром" сможет сохранять премию при поставках на рынок Белоруссии по сравнению с российским, и в величине этой премии.
Юрий Барсуков
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