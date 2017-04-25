Банк России мог заработать втрое больше плана

Центральный банк в ближайшие недели отчитается о прибыли за прошлый год, которая практически в полном объеме пополнит федеральный бюджет. Регулятор мог заработать в 2016 году порядка 90 млрд рублей, оценили для «Известий» в Промсвязьбанке . Оценка «Эксперт РА» выше — 90–100 млрд рублей. Экономисты ВШЭ с порядком цифр согласны. По оценке аналитиков, такую прибыль регулятору удастся показать благодаря дивидендам Сбербанка и более значительным доходам от процентных операций с банками, чем ожидалось. Впрочем, уже по итогам этого года прибыль ЦБ может серьезно сократиться или даже превратиться в убыток.

Минфин ожидал по итогам 2016 года прибыль от Банка России на уровне всего 35 млрд рублей, следует из закона о бюджете.

Прибыль ЦБ формируется из двух основных источников: дивидендных выплат его «дочки» — Сбербанка (ЦБ принадлежит 50% уставного капитала + одна голосующая акция) и процентных доходов.

Первое слагаемое уже можно определить. На прошлой неделе наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал направить на дивиденды 25% от чистой прибыли по МСФО, то есть от 542 млрд рублей. ЦБ может получить половину подлежащей выплате суммы, или 68 млрд рублей.

Второе слагаемое прибыли — доходы от операций с банками. Процентные доходы Банк России получает от сделок РЕПО (выдача кредитов банкам под залог акций). Именно их обилие позволило ЦБ заработать внушительные 184 млрд рублей в непростом 2014 году. Однако прошлый год был уникальным: помимо операций по кредитованию банковского сектора Банк России на постоянной основе начал привлекать средства банков во вклады. Для регулятора это означает расходы.

— В прошлом году Центробанк сокращал операции кредитования банков, а также снизил ключевую ставку (а значит, свои доходы от кредитования. — Ред.). Также мы обращаем внимание, что Банк России во втором полугодии стал активно проводить депозитные аукционы для абсорбирования ликвидности (забирать средства банков в депозиты. — Ред.), — указал главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин

По расчетам Промсвязьбанка, суммарная прибыль ЦБ составит порядка 90 млрд рублей, а структура доходов изменится до пропорции: 60% — дивиденды Сбербанка, 40% — процентные доходы.

На прибыль ЦБ влияют и другие факторы. Например, обеспечение выплат через АСВ по застрахованным вкладам, разовые сделки, а также управление международными резервами.

— В прошлом году наибольшее влияние на прибыль ЦБ оказали затраты на создание резервов, в том числе в части выполнения закона 422-ФЗ (гарантирование сохранности пенсионных накоплений). Оценка прибыли ЦБ в 2016 году — на уровне 90–100 млрд рублей, — оценил показатель по просьбе «Известий» младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский.

Профессор кафедры фондового рынка и рынка инвестиций ВШЭ Александр Абрамов отметил, что прибыль Банка России будет в пределах прошлогоднего уровня — то есть не выше 113 млрд рублей.

— Центробанк во втором полугодии проводил депозитные аукционы, то есть выплачивал банкам проценты за привлекаемые от них средства, — напомнил эксперт, подчеркнув, впрочем, что пока размер этих операций не набрал такого масштаба, чтобы серьезно уронить прибыль.

Большинство собеседников «Известий» в финансовых кругах подчеркнули, что прибыль Банка России — показатель, имеющий лишь бюджетное значение.

— Прибыль Центробанка никак не влияет на рынки, ее значение — исключительно бюджетное, — отметил главный экономист по России и СНГ в ING Дмитрий Полевой

Экономист по России и СНГ «ВТБ Капитала» Александр Исаков добавил, что прибыль ЦБ — это «просто абстрактная величина, которая ни на что существенным образом не влияет» и теоретически регулятор может позволить себе «иметь не только убыток, но и отрицательный капитал».

2016 год может стать для регулятора последним прибыльным годом, также не исключили экономисты, опрошенные «Известиями». Дело в том, что страна переходит в ситуацию структурного профицита ликвидности, при котором у банков возникает избыток средств и они ищут не кредитов, а возможностей их эффективного размещения. Одним из таких механизмов вложения средств являются депозиты ЦБ. Но за пользование средствами банков регулятору приходится платить, как любому банку, — начислять проценты за вклады. Собственно, эти выплаты по процентам и будут оказывать значительное давление на прибыль ЦБ.

Впрочем, как неоднократно подчеркивали главы Центробанка и Минфина, для которого такая ситуация означает потерю части бюджетных доходов, для деятельности Банка России главное — это не прибыль, а выполнение целей по обеспечению низкой инфляции, поддержание финансовой стабильности и устойчивости банковского сектора. Эти задачи решаются вне зависимости от прибыльности ЦБ. Кроме того, статья 3 закона о ЦБ закрепляет, что «получение прибыли не является целью деятельности Банка России».

В Банке России не смогли предоставить комментарий о своей прибыли, сославшись на то, что до 15 мая (официальная дата раскрытия информации) не комментируют вопросы о доходах.

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