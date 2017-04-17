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Дворкович ожидает цену на газ для Белоруссии менее $130 за тысячу кубометров
Вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил, что цена на российский газ для Белоруссии составит менее $130 за тысячу кубометров. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Речь идет о том, что к контрактной цене будут применяться понижающие коэффициенты, которые приведут цены к заранее согласованным уровням, прописанным в наших соглашениях. Это цены, которые составляют, могу вам сразу сказать, менее $130 за тысячу кубометров", - сказал Дворкович.
Он также подчеркнул, что поставки российской нефти в Белоруссию для переработки на НПЗ будут обеспечены в полном объеме, и с увеличением поставок в этом году до 24 млн тонн никаких проблем нет.
Ранее сообщалось, что Белоруссия погасила долг перед "Газпромом" на $726,2 млн за поставки российского газа в 2016–2017 годах.
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