Дворкович ожидает цену на газ для Белоруссии менее $130 за тысячу кубометров

Вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил, что цена на российский газ для Белоруссии составит менее $130 за тысячу кубометров. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Речь идет о том, что к контрактной цене будут применяться понижающие коэффициенты, которые приведут цены к заранее согласованным уровням, прописанным в наших соглашениях. Это цены, которые составляют, могу вам сразу сказать, менее $130 за тысячу кубометров", - сказал Дворкович.

Он также подчеркнул, что поставки российской нефти в Белоруссию для переработки на НПЗ будут обеспечены в полном объеме, и с увеличением поставок в этом году до 24 млн тонн никаких проблем нет.