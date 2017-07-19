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Мень: общая задолженность по ЖКХ в России составляет 1,34 трлн рублей
Фото: ТАСС
Объем задолженности по ЖКХ в стране составляет 1,34 трлн руб. Об этом заявил глава Минстроя Михаил Мень в интервью "Российской газете".
"Объем общей задолженности сейчас составляет 1,34 трлн руб., из них долги населения 645 млрд руб. Это примерно половина. И в сообщении судебных приставов, скорее всего, речь идет обо всех должниках: физических и юридических лицах", - сказал министр.
Мень отметил, что жители "в основном очень дисциплинированно платят за ЖКХ". В среднем около 6% имеют долги по ЖКХ, хотя раньше эта доля была ниже - около 4%.
Во вторую группу должников, помимо физических лиц, попали посредники и управляющие компании, добавил глава Минстроя.
"Мы надеемся, что решим эту проблему, устранив посредников между гражданами как потребителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими компаниями. Это позволит снизить размер долгов за поставленные ресурсы", - сказал Мень.
Ранее министр рассказал, что с начала года заключено концессионных соглашений в ЖКХ на 80 млрд руб.
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