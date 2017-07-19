Мень: общая задолженность по ЖКХ в России составляет 1,34 трлн рублей

"Объем общей задолженности сейчас составляет 1,34 трлн руб., из них долги населения 645 млрд руб. Это примерно половина. И в сообщении судебных приставов, скорее всего, речь идет обо всех должниках: физических и юридических лицах", - сказал министр.

Мень отметил, что жители "в основном очень дисциплинированно платят за ЖКХ". В среднем около 6% имеют долги по ЖКХ, хотя раньше эта доля была ниже - около 4%.

Во вторую группу должников, помимо физических лиц, попали посредники и управляющие компании, добавил глава Минстроя.

"Мы надеемся, что решим эту проблему, устранив посредников между гражданами как потребителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими компаниями. Это позволит снизить размер долгов за поставленные ресурсы", - сказал Мень.

Ранее министр рассказал, что с начала года заключено концессионных соглашений в ЖКХ на 80 млрд руб.