Далее:
Главное сейчас
Lenta.ru

Названа сумма общей задолженности по ЖКХ в России

Названа сумма общей задолженности по ЖКХ в России
Фото:
Министр строительства и ЖКХ Михаил Мень в интервью «Российской газете» рассказал, что объем задолженности граждан и организаций за услуги жилищно-коммунального хозяйства в России составляет 1,34 триллиона рублей.
Он отметил, что долги населения составляют почти половину общей суммы - 645 миллиардов рублей. Мень указал, что россияне «в основном очень дисциплинированно» платят за ЖКХ, но в последнее время сумма долгов населения увеличилась с четырех до шести процентов.
Мень также сообщил, что в основном долги не выплачивают посредники, например, управляющие компании.Он подчеркнул, что министерство планирует снизить размер долгов за поставленные ресурсы устранением посредников между потребителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими компаниями.
14 июня сообщалось, что средний размер задолженности недобросовестного пользователя коммунальных услуг составляет около 50 тысяч рублей.
Еще 40 источников
Бизнес Главное Происшествия
"Российская газета"
Михаил Мень
Оставить комментарий

Lenta.ru: последние новости